28 dicembre 2020

Kalmar fornirà quattro nuove reachstacker a Piattaforma Logistica di Trieste

I mezzi saranno presi in consegna all'inizio di aprile

La Kalmar del gruppo finlandese Cargotec ha ricevuto da Piattaforma Logistica di Trieste (PLT) un ordine per la fornitura di quattro nuove reachstacker che saranno impiegate nel nuovo terminal del porto di Trieste che sarà operato da PLT, società di cui in questi giorni è diventata socia la tedesca HHLA ( del 29 settembre 2020). I quattro mezzi di piazzale, della capacità di sollevamento di 45 tonnellate, saranno presi in consegna all'inizio del secondo trimestre del prossimo anno.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec