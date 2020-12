28 dicembre 2020

Petrobras trasferirà la propria sede commerciale europea da Londra a Rotterdam

Avviato un piano di razionalizzazione della presenza internazionale dell'azienda petrolifera brasiliana

Il gruppo petrolifero brasiliano Petrobras trasferirà la propria sede per il mercato europeo da Londra a Rotterdam nell'ambito del proprio piano di razionalizzazione della presenza internazionale dell'azienda che prevede inoltre di accentrare le attività per i mercati nordamericano e asiatico rispettivamente a Houston e a Singapore.

Il trasferimento delle attività commerciali dalla londinese Petrobras Europe Ltd. all'olandese Petrobras Global Trading BV sarà avviato nel corso del primo trimestre del prossimo anno e sarà completato entro la seconda metà dell'anno.

Delle 28 sedi estere di cui Petrobras disponeva alla fine del 2018, oltre a quella londinese sono già state chiuse le dieci presenti in Cina, Giappone, Iran, Libia, Messico, Nigeria, Paraguay, Stati Uniti (New York), Tanzania e Turchia. Il gruppo brasiliano ha uffici anche in Bolivia nonché sedi che ha già in programma di chiudere in Argentina, Colombia e Uruguay.



