28 dicembre 2020

DP World gestirà il terminal multipurpose del porto angolano di Luanda

Previsti investimenti per un miliardo di dollari in 20 anni

Il gruppo DP World di Dubai si è aggiudicato la gara per la gestione del terminal multipurpose del porto di Luanda che è stata avviata alla fine dello scorso anno ( dell'8 ottobre 2019), procedura concorsuale - ha ricordato João Fernandes, presidente della commissione di valutazione istituita nell'ambito della gara - alla quale hanno partecipato anche Sifax Group, Multiparques/Terminal Link, ICTSI e SAS Shipping Agencies Services/MPFLI Holdco.

Fernandes ha reso noto che la proposta del gruppo di Dubai prevede un investimento di oltre un miliardo di dollari, di cui 150 milioni alla firma del contratto di concessione che avrà una durata di 20 anni. A regime il nuovo terminal movimenterà un traffico dei container pari a 700mila teu all'anno.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail