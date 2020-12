29 dicembre 2020

Questo mese Wan Hai ha comprato portacontainer per una capacità di quasi 39mila teu

L'investimento complessivo ammonta a 184,4 milioni di dollari

Nel corso di questo mese Wan Hai Lines, la terza principale compagnia di navigazione containerizzata di Taiwan, ha investito 184,4 milioni di dollari USA per l'acquisizione di sei navi portacontenitori di media capacità. La società ha programmato la spesa di 106,1 milioni di dollari per compare le tre portacontainer Adrian Schulte, Anton Schulte e Astrid Schulte, della capacità unitaria di 7.241 teu, tutte costruite nel 2009. Altri 59,1 milioni sono destinati all'acquisizione di due portacontainer da 6.350 teu: la Hyundai New York, costruita nel 2009, che sarà comprata per 32,5 milioni di dollari, e la MOL Pace, costruita nel 2006, che sarà acquisita per 26,6 milioni di dollari. Inoltre Wan Hai ha pianificato un investimento di oltre 18,2 milioni di dollari per comprare la Teal Hunter, della capacità di 4.178 teu, costruita nel 2010.







