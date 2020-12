29 dicembre 2020

Ordini a Yangzijiang Shipbuilding per la costruzione di due portacontainer da 24.232 teu

Dall'inizio di quest'anno al cantiere cinese sono state ordinate 53 navi

Il cantiere navale cinese Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) ha ottenuto ordini per costruire due portacontainer da 24.232 teu, navi della più elevata capacità attualmente nel portafoglio delle compagnie di questo mercato che saranno anche le più grandi portacontenitori mai realizzate dall'azienda cinese. Il valore della commessa, che include la costruzione di due deck carrier della capacità unitaria di 690 feu, ammonta a 350 milioni di dollari.

Dall'inizio di quest'anno Yangzijiang Shipbuilding ha ottenuto ordini del valore totale di 1,77 miliardi di dollari per la costruzione di 53 navi.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec