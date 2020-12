30 dicembre 2020

L'USB critica il ricorso a lavoratori assunti a tempo determinato da parte dei terminalisti portuali di Genova

L'organizzazione del lavoro - ricorda il sindacato - prevede che il lavoro temporaneo sia fornito dalla compagnia portuale

La sezione Porto di Genova dell'Unione Sindacale di Base critica il ricorso dei terminalisti portuali genovesi a lavoratori assunti con contratti a tempo determinato a fronte di un'organizzazione del lavoro del porto di Genova che prevede invece che il lavoro temporaneo sia fornito dalla compagnia portuale CULMV. Secondo l'organizzazione sindacale, con l'impiego di addetti assunti a tempo determinato i terminal operator intenderebbero «creare una concorrenza al ribasso del costo del lavoro anche sul piano della flessibilità, sia all'interno del proprio organico che nei confronti della compagnia. Perché d'altro canto - si chiede USB - i nuovi assunti non sono presi dal serbatoio degli interinali dell'agenzia per il lavoro Intempo per i 100 lavoratori in attesa di stabilità?»,

«Prima che al precariato si aggiunga la mobilità dei lavoratori tra i terminal SECH e PSA, tutto in nome della flessibilità delle imprese ma a danno di chi il lavoro flessibile lo fornisce a rischio di occupazione e di salario come i soci della compagnia e gli interinali di Intempo - reclama USB in una nota - chiediamo: la trasformazione dei contratti a tempo determinato accesi in porto in contratti a tempo indeterminato; in subordine, l'impegno a salvaguardare la continuità del rapporto di lavoro per tutti i lavoratori alla scadenza del contratto; l'incremento dell'organico della Culmv con la stabilizzazione dei soci speciali e degli interinali; chiediamo che il nuovo Piano organico sia presentato e discusso con tutti i delegati e portato a conoscenza di tutti i lavoratori del porto per affrontare i prossimi scenari produttivi soprattutto a seguito della pandemia Covid, oltre che dell'avvio del terminal di Vado e dell'introduzione di tecnologie per l'automazione».



