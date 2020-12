30 dicembre 2020

Cessione vicendevole di attività marittimo-portuali fra le statunitensi Saltchuk e Centerline

Passano di mano flotte di rimorchiatori e bettoline

Le statunitensi Saltchuk e Centerline Logistics, entrambe attive nel settore marittimo-portuale, hanno stretto accordi per cedersi vicendevolmente alcune attività. La Saltchuk Marine ha infatti acquisito le operazioni di assistenza alle navi nei porti svolte dalla Centerline in California e nel Pacifico nord-occidentale, acquisizione che include otto rimorchiatori attualmente operati con i marchi Millennium e Starlight che nei prossimi giorni entreranno a far parte della flotta della Saltchuk Marine. Queste attività saranno consolidate sotto il marchio Starlight che continuerà ad essere operato in modo indipendente. Saltchuk ha evidenziato che con questa acquisizione la capacità di servizi alle navi della Saltchuk Marine aumenterà di oltre il 40% in California.

Centerline Logistics ha invece acquisito le attività di bunkeraggio navale svolte in California dalla Saltchuk Marine Services attraverso la controllata Foss Maritime Company. La transazione include sei bettoline della Foss così come i contratti attualmente in essere nel mercato californiano. Queste imbarcazioni si uniranno alle otto bettoline che attualmente Centerline opera nei porti di Los Angeles e San Francisco.



