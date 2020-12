30 dicembre 2020

GATX Corporation ha comprato la Trifleet Leasing Holding

La società olandese è il quarto noleggiatore mondiale di container cisterna

La statunitense GATX Corporation, che è leader mondiale nel mercato del noleggio di carri ferroviari, ha acquisito l'olandese Trifleet Leasing Holding BV, che è il quarto principale noleggiatore mondiale di container cisterna con una flotta di oltre 18mila contenitori per carichi liquidi. La transazione ha un valore di circa 175 milioni di euro.

Trifleet, che ha uffici in tutto il mondo, ha una clientela diversificata nei settori della chimica, dei gas industriali, dell'energia, nei comparti alimentare, criogenico e farmaceutico, nonché tra gli operatori di tank container.







