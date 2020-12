31 dicembre 2020

Accordo tra la russa RZD Logistics e la pakistana Port Link

Tra gli obiettivi, realizzare progetti nel settore del trasporto di container

Il gruppo logistico russo JSC RZD Logistics ha siglato un accordo con la Port Link International Services del gruppo pakistano Marine Group of Companies con lo scopo di incrementare la cooperazione logistica tra Russia e Pakistan e per portare avanti progetti nel settore del trasporto di container fra le due nazioni.

In occasione della firma dell'intesa l'amministratore delegato de RZDL, Dmitriy Murev, ha ricordato che «nella prima metà del 2020 l'export russo in Pakistan è aumentato del +21,98% rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre invece l'import dal Pakistan in Russia è diminuito del -22,10%».







