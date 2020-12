31 dicembre 2020

ZIM deposita alla SEC una dichiarazione di registrazione per l'avvio di un'offerta pubblica iniziale

La compagnia israeliana è il decimo vettore containerizzato mondiale per capacità della flotta

La compagnia di navigazione israeliana ZIM ha comunicato l'avvenuto deposito di una dichiarazione di registrazione F-1 presso la statunitense Securities and Exchange Commission (SEC) per la vendita di proprie azioni attraverso un'offerta pubblica iniziale in vista della propria ammissione alla Borsa di New York, offerta la cui consistenza non è ancora stata resa nota.

Negli ultimi anni la compagnia ha ripetutamente ventilato un proprio ingresso in un mercato azionario. Attualmente l'azionista di riferimento della ZIM è la Kenon Holdings di Singapore che detiene il 32% del capitale della società di navigazione e che è controllata dall'imprenditore israeliano Idan Ofer.

Nel terzo trimestre di quest'anno la ZIM, così come le altre principali compagnie marittime containerizzate mondiali, ha registrato performance finanziarie record ( del 18 novembre 2020). ZIM è la decima compagnia di questo mercato avendo una flotta di oltre 80 portacontainer che hanno una capacità di trasporto complessiva pari a 360mila teu.



