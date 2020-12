31 dicembre 2020

A novembre il traffico delle merci nel porto di Genova è calato del -10,6%, mentre a Savona - Vado è cresciuto del +9,0%

Nei primi undici mesi del 2020 i due scali liguri hanno movimentato 53,3 milioni di tonnellate di carichi (-15,0%)

A novembre 2020, così come consecutivamente dallo scorso febbraio, il volume di traffico delle merci movimentato dal porto di Genova è risultato in calo, mentre quello movimentato dal porto di Savona - Vado Ligure, anch'esso amministrato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha segnato un incremento così come avvenuto nel mese precedente. Complessivamente lo scorso mese i due porti hanno totalizzato un traffico di 4,89 milioni di tonnellate di merci, con una flessione del -6,0% sul novembre 2019.

Nel solo porto di Genova il traffico totale è stato di 3,56 milioni di tonnellate (-10,6%). Le merci varie sono ammontate a 2,71 milioni di tonnellate (-1,9%), di cui 1,90 milioni di tonnellate di merci in container (-0,3%) realizzate con una movimentazione di contenitori pari a 208mila teu (+4,2%) e 815mila tonnellate di merci convenzionali (-5,6%). Nel settore delle rinfuse liquide il traffico degli oli minerali è stato di 602mila tonnellate (-33,6%), quello dei prodotti chimici di 35mila tonnellate (-26,0%) e quello degli oli vegetali e del vino di 14mila tonnellate (-26,7%). In forte contrazione il traffico delle rinfuse solide nel comparto commerciale che ha totalizzato 33mila tonnellate (-33,6%), mentre nel comparto industriale la riduzione è stata meno accentuata essendo state movimentate 112mila tonnellate (-4,8%). Gli effetti della pandemia di Covid-19 continuano ad avere inoltre un notevolissimo impatto negativo sul traffico dei passeggeri che lo scorso mese è stato di 28mila persone (-84,5%), di cui 5mila crocieristi (-96,3%) e 23mila passeggeri dei traghetti (-53,0%).

Lo scorso mese a Savona - Vado Ligure il traffico si è attestato globalmente a 1,32 milioni di tonnellate, con un rialzo del +9,0% sul novembre 2019 determinato dall'incremento del +35,6% delle merci varie che sono salite a 604mila tonnellate grazie agli aumenti dei volumi di merci containerizzate (206mila tonnellate, +346,8%), prodotti forestali (19mila tonnellate, +111,0%) e frutta (30mila tonnellate, +12,6%) che hanno compensato i cali dei traffici di rotabili (346mila tonnellate, -3,1%) e acciai (3mila tonnellate, -58,9%). Nel segmento delle rinfuse liquide sono state movimentate 539mila tonnellate (-5,0%), di cui 512mila di petrolio grezzo (-3,0%), 20mila di prodotti petroliferi raffinati (-39,4%) e 6mila di altri carichi liquidi (+8,8%). Le rinfuse secche hanno totalizzato 180mila tonnellate (-10,6%), incluse 85mila tonnellate di carbone (+23,6%), 31mila di cereali e semi oleosi (-59,0%), 14mila di minerali (-18,0%) e 49mila di altre rinfuse solide (+28,5%). Il traffico dei passeggeri è risultato composto da meno di 2mila crocieristi (-96,3%) e 201 passeggeri dei traghetti (-91,6%).

Nei primi undici mesi di quest'anno i due porti liguri hanno movimentato complessivamente 53,32 milioni di tonnellate di merci, con una diminuzione del -15,0% sul corrispondente periodo del 2019, di cui 41,09 milioni di tonnellate movimentate dal porto di Genova (-16,6%) e 12,17 milioni di tonnellate dal porto di Savona - Vado Ligure (-8,8%). Nei due scali i crocieristi sono stati complessivamente 204mila (-89,6%) e i passeggeri dei traghetti 1,31 milioni (-46,6%).









