4 gennaio 2021

Quest'anno le tasse portuali a Rotterdam aumenteranno del +1%

Prorogato sino alla fine del 2021 l'accordo triennale con gli utenti portuali

L'Autorità Portuale di Rotterdam e gli utenti del porto olandese, rappresentati dalla Deltalinqs, l'associazione delle aziende portuali, logistiche e industriali del porto di Rotterdam, e dalla VRC, l'associazione degli agenti marittimi di Rotterdam, hanno concordato l'estensione di un anno dell'accordo triennale sugli aumenti delle tariffe portuali. L'accordo relativo al periodo 2018-2020 sarà quindi applicato anche nel 2021.

L'intesa in vigore prevede un lieve incremento delle tariffe portuali, che nel 2021 saranno aumentate del +1%. La proroga dell'accordo include anche misure specifiche come gli sconti applicati alle tariffe per il trasbordo di contenitori.

Nel 2019 le tasse portuali hanno fruttato all'Autorità Portuale di Rotterdam introiti per 290,2 milioni di euro a cui si sono aggiunti altri 14,1 milioni di euro di diritti portuali relative ai servizi di navigazione interna.

Nel corso di quest'anno i rappresentanti dell'authority portuale, di Deltalinqs e VRC si riuniranno nuovamente per fissare il tasso di aumento delle tasse portuali che sarà applicato a partire dal 2022.



