4 gennaio 2021

A marzo Baleària prenderà in consegna il primo traghetto veloce al mondo alimentato a gas naturale

La nave avrà una velocità di servizio di 35 nodi e massima di oltre 40 nodi

Il prossimo marzo la compagnia di navigazione spagnola Baleària immetterà nella propria flotta la nuova Eleanor Roosevelt, che sarà il primo traghetto veloce al mondo alimentato a gas naturale. La nave, lunga 123 metri, avrà una capacità di 1.200 passeggeri, 500 metri lineari di mezzi pesanti e 250 auto (o complessivamente 450 auto). Il traghetto avrà una velocità di servizio di 35 nodi ed una velocità massima di oltre 40 nodi.

Nelle prossime settimane la Eleanor Roosevelt effettuerà le prove in mare presso i cantieri navali Armón di Gijón dove il traghetto è in costruzione. L'investimento per la nuova nave è ammontato a 90 milioni di euro.

Con l'ingresso della Eleanor Roosevelt, che sarà la nuova ammiraglia della Baleària, la flotta della compagnia salirà a nove navi, di cui attualmente sei alimentate a gas naturale e una di cui è in corso la conversione all'utilizzo di questo combustibile.





