5 gennaio 2021

La Commissione UE autorizza il sostegno pubblico alla ricapitalizzazione del gruppo turistico tedesco TUI

Previsto il ricorso a risorse pubbliche sino a 1,25 miliardi di euro

La Commissione Europea ha approvato un piano del governo tedesco che prevede di contribuire con risorse pubbliche sino ad un totale di 1,25 miliardi di euro alla ricapitalizzazione del gruppo turistico germanico TUI. «Come molte altre aziende attive nel settore del turismo - ha spiegato oggi Margrethe Vestager, commissario europeo alla Concorrenza - TUI è stata particolarmente colpita dalla crisi del coronavirus. Con questa misura la Germania contribuirà sino a 1,25 miliardi di euro alla ricapitalizzazione della TUI e aiuterà l'azienda a superare la crisi. Nel contempo lo Stato sarà sufficientemente remunerato per il rischio assunto dai contribuenti e il sostegno verrà fornito con vincoli per limitare le distorsioni della concorrenza».

Il gruppo TUI opera anche nel settore delle crociere con i tre marchi TUI Cruises, Hapag-Lloyd Cruises e Marella Cruises. Il primo è una joint venture 50:50 con l'americana Royal Caribbean Cruises, mentre il capitale delle altre due compagnie crocieristiche è interamente detenuto dal gruppo tedesco.



