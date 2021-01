5 gennaio 2021

Costa rinvia la ripartenza delle crociere in Italia al 31 gennaio

“Costa Deliziosa” offrirà mini-crociere di tre e quattro giorni o una intera crociera di sette giorni

In considerazione della perdurante situazione di incertezza derivante dalle restrizioni previste per le prossime settimane a causa dell'emergenza Covid-19, a ridosso della ripartenza della propria attività crocieristica in Italia attesa per giovedì la compagnia Costa ha annunciato oggi la decisione di cancellare le sue crociere originariamente previste tra il 7 e il 31 gennaio e di riprendere le operazioni il 31 gennaio con Costa Deliziosa che offrirà lo stesso itinerario originariamente previsto per Costa Smeralda, con mini-crociere di tre e quattro giorni o in alternativa una intera crociera di sette giorni.

La compagnia ha spiegato che la scelta di ripartire con Costa Deliziosa consentirà una maggiore flessibilità di riprogrammazione dell'itinerario, per rispondere a qualsiasi eventuale cambiamento derivante dall'evoluzione dello scenario Covid-19 nelle destinazioni. Di conseguenza, Costa Smeralda rimarrà ancora in pausa operativa per qualche settimana.







