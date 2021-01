5 gennaio 2021

Wallenius Wilhelmsen rimette in servizio nove delle 16 navi fermate per effetto della pandemia

Saranno utilizzate per rimpiazzare unità noleggiate a breve termine

Wallenius Wilhelmsen, compagnia specializzata nel trasporto di auto e altri rotabili con una flotta di 123 navi, ha annunciato oggi l'intenzione di rimettere in servizio nel corso del primo trimestre di quest'anno nove delle sue 16 navi che la società ha temporaneamente fermato a causa della pandemia di Covid-19. Le nove unità saranno utilizzate per rimpiazzare capacità di trasporto attualmente ottenuta grazie a noleggi a breve termine.

Wallenius Wilhelmsen ha spiegato che, nonostante continui ad essere cauta relativamente alle prospettiva di crescita della domanda, l'attuale carenza di capacità e l'aumento delle tariffe nel mercato del time charter rendono la riattivazione di queste navi un'opzione più competitiva in termini di costi.







