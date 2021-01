7 gennaio 2021

Domani a Civitavecchia approderà la prima nave del servizio di Glenhallen con la Libia

Nella prima fase è in programma uno scalo ogni tre settimane

Domani la maltese Glenhallen Shipping riattiverà la linea marittima regolare per il trasporto di rotabili tra il porto di Civitavecchia e la Libia, collegamento curato nello scalo portuale laziale dall'agenzia marittima Ant. Bellettieri & Co. Nella prima fase è in programma un approdo ogni tre settimane e le navi provenienti e dirette in Libia toccheranno i porti di Marsiglia, Genova, Civitavecchia e Salerno.

Si tratta - ha commentato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino - di «un primo segnale di ripartenza con cui si apre il 2021 e che fa ben sperare per quello che per il network dei porti di Roma e del Lazio dovrà essere l'anno della ripresa, in cui voltare pagina e rilanciare tutto il cluster. Attrarre nuovi traffici è la prima risposta per affrontare le difficili sfide che ci attendono e l'apertura di questo collegamento con il nord Africa rappresenta il primo passo di rilancio per un segmento che nel 2020 ha particolarmente sofferto come il ro/ro».



