7 gennaio 2021

Scorpio Bulkers cambierà nome in Eneti Inc.

La modifica della ragione sociale dovrà essere approvata dagli azionisti

La monegasca Scorpio Bulkers, che recentemente ha confermato la propria intenzione di uscire dal mercato delle navi portarinfuse per dedicarsi alle attività marittime nel settore delle energie rinnovabili, incluso l'investimento in navi per l'installazione di turbine eoliche ( del 21 dicembre 2020), ha annunciato la decisione di cambiare la propria ragione sociale che diventerà Eneti Inc. La proposta di cambio delle denominazione sarà sottoposta all'approvazione degli azionisti che si riuniranno in assemblea straordinaria il prossimo 3 febbraio.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec