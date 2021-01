7 gennaio 2021

Accordo Italia-Cina sul reciproco riconoscimento dei certificati marittimi

È stato siglato dai rappresentanti del MIT e della China Maritime Safety Administration

Italia e Cina hanno sottoscritto un protocollo d'intesa sul reciproco riconoscimento dei certificati marittimi a nome delle autorità marittime delle due nazioni. L'accordo è stato siglato da Cao Desheng, direttore generale della China Maritime Safety Administration (MSA), e da Maria Teresa Di Matteo, responsabile della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in video-conferenza con i ministri degli Affari esteri di Cina e Italia, Wang Yi e Luigi Di Maio.

Grazie alla firma del memorandum d'intesa le due parti riconosceranno reciprocamente i certificati della gente di mare rilasciati dalle amministrazioni marittime dei due Paesi nell'ambito della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (STCW).

La China Maritime Safety Administration ha evidenziato che questa nuova cooperazione tra Cina e Italia nel campo della formazione e del rilascio dei certificati ai marittimi non andrà solo a vantaggio dell'occupazione dei marittimi cinesi sulle navi italiane, ma aiuterà anche i marittimi italiani a lavorare nell'industria crocieristica cinese.





