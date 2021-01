7 gennaio 2021

I cantieri navali giapponesi JMU e Imabari hanno costituito la joint venture Nihon Shipyard

Avrà 510 dipendenti e opererà in tutti i segmenti della navalmeccanica, escluse le navi GNL

I cantieri navali giapponesi Japan Marine United Corporation (JMU) e Imabari Shipbuilding Co. hanno costituito la joint venture Nihon Shipyard Co., con effetto dallo scorso primo gennaio. La nuova società, con sede principale a Tokyo e un capitale sociale di 100 milioni di yen, è partecipata al 51% da Imabari e al 49% da JMU e avrà circa 510 dipendenti provenienti dalle due aziende partner.

Nihon Shipyard si occuperà di tutte le attività di costruzione navale: dalla progettazione, alla realizzazione e commercializzazione di navi e strutture offshore, con l'eccezione di unità navali alimentate a gas naturale liquefatto.



