7 gennaio 2021

Nuovo servizio intermodale ferroviario per semirimorchi Bologna-Colonia del gruppo SMET

Sarà operato da TX Logistik

Lunedì prossimo il gruppo SMET attiverà un nuovo servizio intermodale ferroviario per semirimorchi che collegherà Bologna Interporto con il Terminal Nord TKN di Colonia, servizio che sarà operato da TX Logistik, la società del gruppo Mercitalia specializzata nei collegamenti internazionali. La frequenza prevede cinque coppie di treni alla settimana, con utilizzo esclusivo di semirimorchi con sagoma P400.







