7 gennaio 2021

United Overseas Group comprerà la United Arab Chemical Carriers

La compagnia ha una flotta di 20 navi per il trasporto di prodotti petroliferi e chimici

La compagnia di navigazione United Arab Chemical Carriers (UACC) di Dubai sarà acquisita dalla United Overseas Group, società di investimenti controllata dagli armatori Peter Georgiopoulos e Leonidas Vrondissis. UACC, che è stata fondata nel 2007, ha una flotta di 20 navi per il trasporto di prodotti petroliferi e chimici costituita da nove chimichiere, due tanker LR1 e nove MR, a cui si aggiungono due navi a noleggio. Secondo le previsioni, la transazione sarà portata a termine entro il primo trimestre di quest'anno.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec