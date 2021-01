8 gennaio 2021

Ridgemont Equity Partners acquisisce il controllo dell'americana Seko Logistics

L'azienda logistica è stata fondata nel 1976 ed è presente in 40 nazioni

La società statunitense di private equity Ridgemont Equity Partners ha acquisito il controllo del gruppo logistico americano Seko Logistics. A seguito dell'operazione la Greenbriar Equity Group, società di private equity che dal 2015 era l'azionista di controllo della Seko, manterrà una quota significativa di capitale dell'azienda logistica così come il management della stessa Seko.

La Seko Logistics è stata fondata nel 1976 e dispone di una rete di oltre 120 uffici in 40 nazioni.







