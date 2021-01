8 gennaio 2021

Assoporti chiede che i lavoratori dei porti siano inseriti tra le categorie da vaccinare prioritariamente

Inviata una nota al commissario straordinario Arcuri

L'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) ha inviato martedì una nota indirizzata a Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'attuazione delle misure per fronteggiare la crisi sanitaria da Covid-19, con cui ha chiesto che i lavoratori portuali vengano inserite tra le categorie da vaccinare prioritariamente. La nota evidenzia che grazie all'impegno, i rischi e i sacrifici di tante lavoratrici e lavoratori, i porti non si sono mai fermati durante l'emergenza sanitaria e questo ha garantito l'approvvigionamento dei beni essenziali in tutto il Paese.

Assoporti ha quindi richiesto che dopo le categorie degli operatori socio-sanitari, i residenti e il personale delle Rsa e le persone di età avanzate, fra quelli delle “attività essenziali” vengano inclusi i lavoratori dei porti, unitamente al personale delle Autorità di Sistema Portuale, affinché gli stessi possano proseguire in piena sicurezza le proprie attività nella catena logistica del Paese.







