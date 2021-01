11 gennaio 2021

Avviata la gara per realizzare un nuovo hub portuale per il traffico dei container nel Mar Baltico

Sarà costruito in acque profonde a Swinoujscie

L'Autorità Portuale di Stettino e Swinoujscie ha rivolto al mercato internazionale la richiesta di presentare entro il prossimo 28 gennaio offerte per la realizzazione e gestione di un nuovo container terminal in acque profonde a Swinoujscie, con lo scopo di farne l'hub portuale principale per il Mar Baltico essendo posizionato in prossimità degli stretti danesi e sull'asse del corridoio europeo Baltico-Adriatico che collega l'Europa centrale e orientale con la Scandinavia.

Il nuovo terminal, che sarà situato nel porto esterno, un'area in cui saranno realizzati terminal per la movimentazione di altre merci e un terminal per il gas naturale liquefatto, potrà accogliere le più grandi navi portacontenitori che possono operare nel Mar Baltico. Il progetto di massima prevede la realizzazione del terminal per contenitori in due fasi, con la prima che dovrà consentire l'accosto contemporaneo di una portacontainer megamax e di una portacontainer feeder e permettere la realizzazione di un traffico annuo pari ad almeno un milione di teu.



