11 gennaio 2021

CEVA Logistics ha acquisito la marocchina ASTI

Ha sede a Casablanca e nella Zona Franca di Tangeri

CEVA Logistics ha acquisito la AS Transport International (ASTI), azienda che è uno dei primi dieci operatori logistici del mercato marocchino con quasi 100 dipendenti a tempo pieno nelle due sedi di Casablanca e nella Zona Franca di Tangeri. CEVA Logistics e ASTI sono partner da oltre due decenni e in questo periodo hanno fornito una gamma di servizi multimodali ai clienti in tutto il paese nordafricano.

CEVA Logistics ha spiegato che attraverso l'acquisizione della società marocchina amplierà la propria offerta di servizi di esportazione, in particolare i servizi reefer, in collaborazione con la società madre CMA CGM.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec