12 gennaio 2021

Prima rotta per il trasporto aereo delle merci a zero emissioni di CO2 tra Europa e Nord America

Iniziativa di AIR France KLM Martinair Cargo e Kuehne + Nagel

La compagnia aerea AIR France KLM Martinair Cargo e il gruppo logistico Kuehne + Nagel hanno annunciato l'istituzione del primo collegamento di trasporto aereo di merci a zero emissioni di CO2 tra Europa e Nord America. Gli aeromobili impiegati nel servizio aereo regolare tra Los Angeles e Amsterdam saranno infatti alimentati con carburante sostenibile per l'aviazione (SAF), fuel che - hanno evidenziato le due aziende - ha caratteristiche chimiche e fisiche quasi identiche a quelle del carburante avio convenzionale e costituisce la misura più efficace di cui l'industria del trasporto aereo dispone per ridurre in modo significativo la propria impronta di carbonio.

«La prima rotta a emissioni zero - ha sottolineato Yngve Ruud, consigliere d'amministrazione di Kuehne + Nagel e responsabile della logistica aerea - rappresenta l'inizio del nostro viaggio verso un trasporto aereo delle merci neutro in quanto ad emissioni di CO2 e un altro passo verso il raggiungimento di una completa carbon neutrality entro il 2030».







