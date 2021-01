12 gennaio 2021

Porto di Civitavecchia, il TAR Lazio accoglie il ricorso di Medov relativo al servizio di navettamento dei crocieristi

Era stato richiesto l'annullamento dell'ordinanza che prevede l'esclusiva del servizio in favore di Port Mobility

I giudici della Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio hanno accolto il ricorso proposto dalla genovese Medov contro l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale e la Port Mobility per l'annullamento dell'ordinanza n. 37 del 2019 dell'AdSP con cui sono state fissate le modalità operative e gestionali relative al transito dei crocieristi nel porto di Civitavecchia, ordinanza che prevede l'esclusiva per il servizio di navettamento dei crocieristi in favore di Port Mobility.

Accogliendo con soddisfazione il pronunciamento del TAR del Lazio l'agenzia marittima Medov ha rilevato che con l'ordinanza del novembre 2019 l'AdSP aveva eluso una precedente pronuncia della stessa Sezione del TAR ripristinando l'esclusiva in favore di Port Mobility ed ha sottolineato che dal 2019 ad oggi, nelle querelle con Medov, Port Mobility ha inanellato tre pronunce sfavorevoli del TAR Lazio, una del Tribunale Civile di Roma e una delibera dell'ANAC, tutti concordi nel dire che Port Mobility sta facendo cose che non potrebbe/dovrebbe fare. Inoltre l'agenzia marittima ha rimarcato che con questa sentenza il TAR Lazio ribadisce che l'Autorità di Sistema Portuale non è competente, né territorialmente né funzionalmente, ai fini dell'istituzione di questi servizi di navettamento, facendo diretto riferimento alla precedente sentenza e censurando pertanto esplicitamente il tentativo di elusione portato avanti dall'AdSP.



