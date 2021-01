12 gennaio 2021

Nuovo collegamento ferroviario intermodale tra l'Interporto di Parma e Giovinazzo (Bari)

Il servizio prevede una sosta commerciale a Lugo (Ravenna)

Ieri è stato attivato un nuovo collegamento ferroviario intermodale tra l'Interporto di Parma e Giovinazzo (Bari), con sosta commerciale a Lugo (Ravenna), grazie ad una nuova collaborazione tra Lugo Terminal Spa e CePIM Spa. Da Giovinazzo le unità di carico potranno proseguire per tutto il Sud Italia e sfruttare il gateway marittimo per Turchia/Grecia o più in generale per i Balcani. Da Parma si potranno sfruttare i collegamenti esistenti con Francia, Germania, Regno Unito e con i Paesi Scandinavi.

Con una frequenza programmata di tre circolazioni settimanali che diventeranno sei circolazioni settimanali entro il prossimo giugno, il treno sarà in grado di caricare container di diverse dimensioni, casse mobili e semirimorchi con profilo sino a P400. Sarà inoltre possibile spedire rifiuti e materiale ADR/RID. Si potranno acquistare servizi terminal to terminal, per chi possiede le proprie unità di carico, ma sarà anche possibile usufruire del servizio door to door utilizzando la flotta di container High Cube 45' e semirimorchi doppio profilo P386/P400 di proprietà di Lugo Terminal, che è anche in grado di eseguire primo ed ultimo miglio con i propri camion.

Commentando l'entrata in servizio del nuovo collegamento il presidente di CePIM, Gianpaolo Serpagli, ha sottolineato che si tratta di «un risultato importante condotto da Lugo Terminal, che ringraziamo, e che è sfociato nella collaborazione con CePIM Spa a beneficio di tutto l'Interporto di Parma, sempre più direzionato a spostare merci su rotaia per le lunghe distanze ed a promuovere progetti intermodali integrando l'offerta ai clienti con servizio camionistico di primo ed ultimo miglio».

Lugo Terminal ha evidenziato che con questo servizio rafforzerà ulteriormente la propria presenza lungo la direttrice adriatica, contribuendo nel concreto al Green Deal promosso dalla Commissione Europea e togliendo dalla strada, una volta a regime, quasi 15.000 camion all'anno per un risparmio di CO2 pari a circa 10.000 tonnellate.



