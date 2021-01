13 gennaio 2021

Il primo marzo DNV GL diventerà semplicemente DNV

Eriksen: già molti clienti si riferiscono all'azienda chiamandola DNV

A poco più di sette anni dalla fusione della società norvegese di classificazione e certificazione Det Norske Veritas (DNV) con la tedesca Germanischer Lloyd (GL), che è diventata effettiva il 12 dicembre 2013 e che ha portato all'istituzione del gruppo DNV GL ( del 20 dicembre 2012), l'azienda nata da quella operazione ha annunciato oggi la decisione di cambiare la ragione sociale adottando quella di DNV dal prossimo primo marzo.

«Nel 2013 - ha spiegato il presidente e amministratore delegato di DNV GL, Remi Eriksen - abbiamo unito due aziende leader con punti di forza e posizioni di mercato complementari e combinare i due nomi è risultata la soluzione giusta. Tuttavia non è stato un nome usato comunemente e già molti clienti si riferiscono all'azienda chiamandola DNV».







