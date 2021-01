14 gennaio 2021

Nella flotta della compagnia di navigazione GNV è entrata la GNV Sealand

Ha una capacità di 880 passeggeri, 2.255 metri lineari di rotabili e 195 auto

Nella flotta della compagnia di navigazione GNV è entrata la GNV Sealand, nave che è stata costruita nel 2009 presso il Cantiere Navale Visentini ed ha una capacità di 880 passeggeri, 2.255 metri lineari di rotabili e 195 auto. GNV ha reso noto che nell'immediato la nuova nave andrà a supportare le linee della compagnia durante i lavori di installazione e attivazione dell'impianto di depurazione dei gas di scarico (scrubber) delle altre unità della flotta, mentre nei mesi successivi GNV Sealand sarà impiegata per rafforzare l'offerta e sostenere l'ulteriore ampliamento dei collegamenti già avviato nell'ultimo trimestre del 2020 con il consolidamento dei servizi e l'inserimento in flotta delle due navi Forza e Tenacia a supporto delle linee da e per la Sicilia.

GNV ha evidenziato che l'arrivo della GNV Sealand di fatto raddoppia l'aumento di capacità già pianificato dalla compagnia con il previsto ingresso in flotta nel corso della prossima primavera di una unità di nuova costruzione attualmente in fase di realizzazione presso i Cantieri Visentini che, con 2.564 metri lineari di capacitò, garantirà un aumento della capacità di stiva impiegata nell'ambito della rete Autostrade del Mare.



