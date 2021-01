14 gennaio 2021

I rappresentanti della comunità portuale della Spezia hanno incontrato il nuovo presidente dell'AdSP

Tra i temi affrontati, lo stato di avanzamento del PRP, gli investimenti e l'organizzazione del lavoro

Oggi la comunità portuale della Spezia, rappresentata da Giorgio Bucchioni per gli agenti marittimi, Andrea Fontana per gli spedizionieri, Bruno Pisano per i doganalisti e dal segretario generale delle associazioni Salvatore Avena, hanno incontrato il nuovo presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva, con l'intento di affrontare le questioni aperte e i nodi cruciali che interessano direttamente i comparti sia del porto sia retroportuale. L'incontro, al quale ha partecipato anche il segretario generale dell'ente portuale, Francesco Di Sarcina, si è focalizzato soprattutto sullo stato di avanzamento del piano regolatore portuale e sui previsti investimenti pubblici e privati a sostegno sia della funzione mercantile sia di quella crocieristica, sulle infrastrutture, tra cui la Pontremolese ma anche la rete ferroviaria di prossimità, sulla necessità di continuare a potenziare la digitalizzazione e l'informatizzazione e in particolare innovare le funzioni operative per l'accesso al porto e al retroporto.

Quanto alla questioni di natura prettamente politico-istituzionale, la riunone è stata incentrata su quattro questioni: il tema dell'organizzazione del lavoro; l'importanza dei rapporto fra attività portuali, economia del mare e territorio; i rischi che comporterebbe l'integrazione verticale della supply chain in atto nei sistemi portuali complessi; l'istituzione delle Zone Logistiche Semplificate (Zls) a livello regionale.

Soddisfazione è stata espressa da Bucchioni, Fontana, Pisano e Avena per aver potuto affrontare i reciproci punti di vista in questo primo incontro che ha anche segnato l'immediata condivisione della necessità di investire su comunicazione e marketing, da potenziare sia nel proiettare l'unicità del porto della Spezia e del porto di Marina di Carrara nel contesto nazionale e internazionale sia rispetto al peso politico e mediatico di cui godono i porti diretti concorrenti.



