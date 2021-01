15 gennaio 2021

In calo il tasso di incidentalità al container terminal genovese di PSA Genova Pra'

Nel 2020 è risultato il più basso di sempre

PSA Genova Pra', la società che gestisce il principale container terminal del porto di Genova, ha reso noto che nel 2020 il numero di incidenti avvenuti nelle sue aree è stato il più basso di sempre, con un indice LTIF1, parametro comunemente utilizzato per misurare l'andamento degli incidenti, che si è attestato a 6,5, con una diminuzione del 46% rispetto all'anno scorso. L'azienda ha precisato che anche la gravità degli incidenti avvenuti nel 2020 è stata inferiore rispetto agli anni precedenti.







