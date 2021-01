15 gennaio 2021

Invariata la programmazione 2021 degli scali in Italia delle portacontainer di OCEAN Alliance

Ai porti di Genova e La Spezia è previsto l'approdo di due servizi e di un servizio al porto di Trieste

La programmazione per il 2021 delle partenze delle portacontainer impiegate nei servizi di linea che fanno parte del network del consorzio armatoriale OCEAN Alliance include gli stessi porti italiani, con un numero di scali invariato, che facevano parte delle schedule dell'alleanza nel 2020. OCEAN Alliance, che è costituita dalle compagnie di navigazione CMA CGM, COSCO Shipping Lines, Evergreen Line e Orient Overseas Container Line (OOCL), ha infatti reso noto che nelle schedule per il 2021, che entreranno in vigore il prossimo primo aprile, tre servizi effettueranno scali al porto di Genova, due al porto di La Spezia ed uno al porto di Trieste.

I porti di Genova e La Spezia saranno inclusi entrambi nel servizio AEM1, che collega l'Asia con il Mediterraneo, e nel servizio transatlantico MENA. Il primo effettua scali a Qingdao, Shanghai, Ningbo, Kaohsiung, Hong Kong, Yantian, Singapore, (canale di Suez), Pireo, La Spezia, Genova, Marsiglia Fos, Valencia, Pireo, (canale di Suez), Colombo, Singapore, Hong Kong, Qingdao. La linea MENA tocca i porti di Algeciras, Marsiglia Fos, Genova, La Spezia, Barcellona, Valencia, New York, Norfolk, Savannah, Miami, Algeciras. Inoltre Genova fa parte delle schedule del servizio AEM2 che collega l'Asia con il Mediterraneo e che effettua scali a Qingdao, Pusan, Shanghai, Ningbo, Nansha, Yantian, Singapore, (canale di Suez), Malta, Valencia, Barcellona, Marsiglia Fos, Genova, Malta, Beirut, (canale di Suez), Jeddah, Jebel Ali, Port Kelang, Xiamen, Qingdao.

Il porto di Trieste è incluso nel servizio AEM6 che collega l'Asia con il Mediterraneo e che scala a Shanghai, Ningbo, Pusan, Shekou, Singapore, (canale di Suez), Malta, Koper, Trieste, Rijeka, Port Said West, (canale di Suez), Jeddah, Port Kelang, Shekou, Shanghai.

Quest'anno OCEAN Alliance impiegherà sulle principali rotte mondiali un totale di 333 navi per una capacità di stiva pari a 4,10 milioni di teu rispetto alle 325 portacontenitori per una capacità di 3,80 milioni di teu previste per la programmazione 2020.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail