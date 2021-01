18 gennaio 2021

Il porto di Long Beach ha chiuso il 2020 con un nuovo record di traffico dei container

Calo del traffico a Los Angeles

Lo scorso anno il porto di Long Beach ha registrato il proprio nuovo record storico di traffico annuale dei container avendo movimentato 8,11 milioni di teu, volume che rappresenta un incremento del +6,3% sul 2019 e un aumento di 22mila teu rispetto al precedente picco storico segnato nel 2018. Il nuovo record è stato raggiunto grazie principalmente alla crescita del +7,2% del traffico di contenitori vuoti all'imbarco che nel 2020 è stato pari a 2,49 milioni di teu. In sensibile rialzo anche gli sbarchi di container vuoti che sono ammontati a 146mila teu (+95,9%). Se il traffico dei container pieni all'imbarco è risultato pressoché stabile essendosi attestato a 1,48 milioni di teu (+0,2%), il traffico dei container pieni allo sbarco ha mostrato una crescita più consistente essendo stato pari a 4,00 milioni di teu (+6,4%).

Nel 2020 il porto di Long Beach ha più volte stabilito anche il nuovo record di traffico mensile dei container, con il nuovo picco storico che è stato segnato infine nel mese di dicembre con 816mila teu movimentati. Il precedente record era stato conseguito lo scorso ottobre con 807mila teu.

Intanto il direttore esecutivo della Port of Los Angeles, Gene Seroka, ha reso noto che lo scorso anno l'altro principale porto californiano ha movimentato un traffico containerizzato pari a 9,2 milioni di teu. Nel 2019 il porto di Los Angeles aveva movimentato 9,34 milioni di teu.









