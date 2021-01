18 gennaio 2021

Traffico annuale in calo del -14% nel porto di Amsterdam

Nel 2020 sono state movimentate 74,3 milioni di tonnellate di merci

Lo scorso anno il porto di Amsterdam ha movimentato 74,3 milioni di tonnellate di merci, con una diminuzione del -14,0% rispetto al record di 86,9 milioni di tonnellate del 2019. Nel 2020 i porti del Canale del Mare del Nord (Beverwijk, IJmuiden, Zaanstad e Amsterdam) hanno movimentato complessivamente circa 91 milioni di tonnellate di carichi rispetto a 105 milioni nell'anno precedente.





