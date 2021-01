19 gennaio 2021

Domenica MSC riavvierà l'attività crocieristica

“MSC Grandiosa” riprenderà le crociere settimanali già programmate nel Mediterraneo occidentale

MSC ha annunciato che le proprie attività crocieristiche ripartiranno da domenica prossima, ripresa - ha spiegato la compagnia – che è consentita dall'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri che permette alle crociere di ripartire grazie al protocollo di salute e sicurezza. L'attività sarà riavviata con la nave MSC Grandiosa che, dopo la sospensione temporanea delle festività natalizie, riprenderà le crociere settimanali già programmate nel Mediterraneo occidentale, in partenza ogni domenica da Genova con una tappa anche a La Valletta (Malta).

La compagnia ha specificato che MSC Grandiosa applicherà rigorosamente il protocollo di salute e sicurezza di MSC Crociere che prevede lo screening universale di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio prima dell'imbarco tramite tampone Covid-19 antigene, igienizzazione di tutti i bagagli a mano e da stiva, misure igienico-sanitarie e di pulizia rafforzate in tutta la nave, il distanziamento sociale a bordo, l'uso di mascherine nelle aree pubbliche fornite quotidianamente dalla compagnia. Inoltre a tutti gli ospiti verrà consegnato un braccialetto MSC for Me in omaggio, che consente di effettuare tutte le operazioni in modalità contactless, come l'apertura della porta della cabina o i pagamenti, e contribuirà anche a tracciare, se necessario, i contatti di prossimità. Il protocollo per la salute e la sicurezza verrà applicato in modo analogo anche per tutte le escursioni a terra.



