19 gennaio 2021

Perini Navi, passo avanti nel piano di ristrutturazione

Blue Skye e Arena Investors hanno presentato un'offerta vincolante che prevede l'emissione di un bond

Perini Navi e Fenix Holding hanno reso noto di aver firmato ieri un accordo con i fondi di investimento Blue Skye e Arena Investors che, nell'ambito del piano di ristrutturazione di Perini Navi ( del 10 settembre 2020), hanno presentato un'offerta vincolante che prevede l'emissione di un bond a quattro anni da 30 milioni di euro in prededuzione. Il passo successivo sarà ottenere da parte del giudice del Tribunale di Lucca il via libera all'accordo di ristrutturazione previsto dall'articolo 182-bis della legge fallimentare al fine di salvaguardare l'operatività e la continuità aziendale, con il miglior soddisfacimento per i creditori sociali.

Perini e Fenix hanno sottolineato che questa opzione consentirà all'azienda di ripartire nel modo più veloce, garantendo continuità, operatività nei siti produttivi di Viareggio e La Spezia, senza apportare alcuna modifica alle concessioni. Resta confermata invece la cessione del cantiere di Perini Navi a Tuzla, in Turchia.







