19 gennaio 2021

Royal Caribbean vende la compagnia crocieristica Azamara alla Sycamore Partners

Transazione del valore di 201 milioni di dollari

Il gruppo crocieristico statunitense Royal Caribbean Cruises ha sottoscritto un accordo vincolante per cedere la compagnia crocieristica alla Sycamore Partners, società di private equity che ha sede a New York. Il gruppo crocieristico ha reso noto che la transazione avrà un valore di 201 milioni di dollari e che Sycamore Partners acquisirà l'intero brand Azamara, incluse le tre navi della flotta: la Azamara Quest, la Azamara Journey e la Azamara Pursuit, unità tutte costruite nel 2000 e della stazza lorda di 30.000 tonnellate.







