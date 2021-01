20 gennaio 2021

FedEx taglierà 5.500-6.300 posti di lavoro in Europa

Deciso un modello a doppio hub aeroportuale incentrato su Parigi (nodo principale) e Liegi (nodo secondario)

Il gruppo di consegne espresso FedEx Express ha annunciato una prevista riduzione del personale compresa tra 5.500 e 6.300 in Europa quale conseguenza del completamento a breve dell'integrazione della rete di TNT, azienda acquisita nel 2016 ( del 7 aprile 2015). Il ridimensionamento del personale riguarderà sia i team operativi che le funzioni di back-office.

«Nel 2016 - ha spiegato il presidente di FedEx Express Europe, Karen Reddington - abbiamo acquisito le attività di TNT per una ragione: aprire il mondo ai nostri clienti collegando la rete aerea globale di FedEx con l'ampio network di trasporti stradali della TNT al fine di diventare un primario operatore in Europa. Questo processo, anche se difficoltoso, ci consentirà, assieme al completamento dell'integrazione del network, di operare come un'unica società che offre una maggiore copertura, rapidità delle consegne, estese capacità operative e livelli di servizio migliorati. Cambiamenti come questo non sono mai facili perché hanno un impatto sulle nostre persone. Tuttavia sono fondamentali per sfruttare i vantaggi dell'integrazione e migliorare la nostra competitività in un mercato in rapida evoluzione».

FedEx ha reso noto che parte centrale della fase finale dell'integrazione sarà costituita dall'integrazione fisica delle reti aeree di FedEx Express e di TNT, in quanto attualmente FedEx Express gestisce due network aerei duplicati incentrati sui due principali hub aeroportuali costituiti dall'Aeroporto di Parigi - Charles de Gaulle e dall'Aeroporto di Liegi in Belgio. Il nuovo piano prevede che FedEx istituisca un modello a doppio hub in Europa, con l'aeroporto parigino con funzioni di hub principale e quello belga come hub secondario, similmente a quanto avviene da decenni negli Stati Uniti dove FedEx Express utilizza l'aeroporto di Memphis come hub universale e quello di Indianapolis quale hub secondario.



