21 gennaio 2021

Merlo (Federlogistica): bene la nomina dei commissari per la realizzazione di opere portuali strategiche

Finalmente - ha sottolineato Merlo - un indicatore in controtendenza

Il presidente di Federlogistica-Conftrasporto, Luigi Merlo, plaude alla decisione del governo, formalizzata in uno schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di nominare commissari straordinari per la realizzazione di specifiche opere strategiche, individuando - relativamente alle opere infrastrutturali in ambito portuale - i presidenti delle Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, del Mar Tirreno Settentrionale e del Mare di Sicilia Occidentale, Paolo Emilio Signorini, Luciano Guerrieri e Pasqualino Monti, quali commissari straordinari per l'esecuzione dei progetti relativi alla realizzazione della nuova diga foranea di Genova, della Darsena Europa di Livorno e del rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo.

«Finalmente - ha esultato Merlo - un indicatore in controtendenza, con i tre porti citati che rappresentano solo i primi esempi in cui al presidente è stato conferito un espresso incarico commissariale rispetto alle nuove infrastrutture; una formula questa che può funzionare legittimando gli enti preposti al governo dei nostri porti che troppo spesso sono stati spesso bistrattati e condizionati dalla burocrazia nonché da norme inadeguate».

Secondo Merlo, «le nomine e l'attribuzione ai presidenti già nominati e a quelli che lo saranno di un ruolo specifico e definito per la realizzazione delle nuove opere, che sono strategiche non solo per i porti stessi ma per l'intero sistema economico, fornisce una chiave di lettura per il futuro. L'auspicio - ha concluso il presidente di Federlogistica-Conftrasporto - è che con i presidenti commissari queste opere vengano realizzate celermente e che poi si superino le gestioni commissariali attraverso una semplificazione di leggi e di quelle procedure che sino a oggi hanno rallentato tutte le opere a partire dai dragaggi».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail