22 gennaio 2021

Pierfrancesco Vago è il nuovo presidente dell'associazione crocieristica internazionale CLIA

È il primo europeo ad assumere l'incarico

Pierfrancesco Vago, executive chairman di MSC Crociere, è stato nominato presidente dell'associazione crocieristica internazionale Cruise Lines International Association (CLIA) con effetto immediato. Vago subentra nella carica ad Adam Goldstein che ha completato il suo secondo mandato. Vago, che è stato presidente di CLIA Europe, è il primo europeo a ricoprire il ruolo di presidente globale della CLIA.

«Questo - ha dichiarato Vago in occasione della sua nomina - è un momento estremamente critico per il nostro settore a livello globale. Sono onorato e grato per il supporto e la fiducia dei miei colleghi in un momento in cui lavoriamo per riprendere l'attività e creare esperienze indimenticabili per i nostri graditi ospiti nonché per generare un impatto economico e opportunità di lavoro a beneficio di milioni di persone in tutto il mondo che sono coinvolte in innumerevoli modi nel nostro settore. Con oltre 200 viaggi che sono stati effettuati dalla scorsa estate in diversi mercati mondiali, tutti con rigorose misure per promuovere la salute pubblica - ha aggiunto Vago - abbiamo dimostrato che un ritorno alle crociere è possibile. Non vedo l'ora di lavorare con i vertici di CLIA e con i nostri partner del settore per continuare in questa direzione e contribuire ad assicurare un brillante futuro per tutti coloro che dipendono dal settore».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail