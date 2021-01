22 gennaio 2021

Terminal Bettolo, contratto con Konecranes per la manutenzione dei mezzi portuali

L'accordo sarà in vigore sino ad ottobre 2024

Terminal Bettolo, la società che attraverso la Terminal Investment Ltd. (TIL) fa capo al gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC) e che gestisce l'area terminalistica per container a Calata Bettolo nel porto di Genova, ha siglato un contratto della durata di quattro anni con la finlandese Konecranes per la manutenzione dei mezzi di movimentazione di piazzale del terminal portuale genovese. L'accordo include anche una nuova soluzione dell'azienda nordeuropea per il monitoraggio delle condizioni fisiche delle componenti meccaniche dei mezzi al fine di individuare potenziali problemi prima che si verifichino.







