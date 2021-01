22 gennaio 2021

Costa rinvia al 13 marzo la ripartenza delle proprie attività crocieristiche in Italia

Proposti itinerari che faranno scalo a Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari

Costa ha deciso di rinviare ulteriormente la ripartenza delle proprie attività crocieristiche in Italia. La compagnia ha reso noto oggi che, a seguito di una attenta valutazione delle misure contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri attualmente in vigore in Italia, ha deciso di posticipare al prossimo 13 marzo la ripartenza delle sue navi, che nei giorni scorsi era stata fissata invece per il 31 gennaio. Costa ha spiegato di ritenere che l'attuale serie di misure restrittive non consenta di garantire ai propri ospiti un'adeguata esperienza di visite a terra e la possibilità di esplorare appieno le bellezze delle destinazioni visitate.

Costa riprenderà quindi le sue operazioni il 13 marzo con Costa Smeralda che offrirà la possibilità di scoprire le più belle località italiane con mini-crociere di tre e quattro giorni, o in alternativa una intera crociera di sette giorni, che faranno scalo a Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari.

A seguito di questa decisione, tutte le crociere originariamente previste su Costa Deliziosa, Costa Firenze e Costa Luminosa tra il primo febbraio e il 12 marzo prossimi sono state pertanto cancellate.



