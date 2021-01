22 gennaio 2021

La spagnola Boluda Towage compra l'olandese Iskes Towage & Salvage

Passano di mano sia le attività di rimorchio portuale ad Eemshaven, Lubecca e Lisbona che le attività offshore

La Boluda Towage del gruppo spagnolo Boluda Corporación Marítima ha siglato un accordo con la famiglia olandese Iskes per comprare le attività di rimorchio portuale della Iskes Towage & Salvage nel porto olandese di Eemshaven, in quello tedesco di Lubecca e in quello portoghese di Lisbona, nonché le attività dell'azienda olandese nel settore offshore, acquisizione che includerà la dirigenza e il personale nella sede centrale della Iskes a Ijmuiden.

