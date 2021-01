26 gennaio 2021

Samsung Heavy Industries costruirà due portacontenitori da 13.000 teu

Commessa del valore complessivo di circa 208 milioni di dollari

L'azienda navalmeccanica sudcoreana Samsung Heavy Industries (SHI) ha reso noto oggi di aver ottenuto una commessa del valore complessivo di 229,2 miliardi di won (208 milioni di dollari) per la costruzione di due portacontainer da 13.000 teu, ordine - ha specificato la società - che è stato emesso da una compagnia armatoriale dell'Oceania. Le due navi saranno consegnate entro la fine del 2022.







