26 gennaio 2021

Assoporti ha sottoscritto la Carta di Padova

Patto tra le organizzazioni del cluster marittimo-portuale per una logistica sostenibile ed efficiente

L'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) ha sottoscritto la Carta di Padova, l'accordo tra le organizzazioni del cluster marittimo-portuale per una logistica sostenibile ed efficiente. La Carta si propone come un primo elemento di sintesi rispetto ad obiettivi convergenti verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile, agendo secondo una logica di sistema per valorizzare tutto ciò che accomuna la complessità dell’offerta dei servizi logistici e i relativi benefici per imprese e comunità.







