26 gennaio 2021

UPS ha venduto le attività nel segmento del trasporto stradale a carico parziale alla TFI International

Transazione del valore di 800 milioni di dollari

Il corriere espresso statunitense United Parcel Service (UPS) ha ceduto la filiale UPS Freight, specializzata nel segmento del trasporto stradale a carico parziale, al gruppo logistico canadese TFI International per 800 milioni di dollari. Inoltre UPS e TFI si sono accordate perché UPS Freight continui a utilizzare il network nazionale di consegne della UPS per le proprie spedizioni per un periodo di cinque anni.







