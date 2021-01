26 gennaio 2021

DFDS compra l'olandese HSF Logistics

L'accordo prevede il passaggio al gruppo danese di 1.800 dipendenti e di una flotta di 750 camion e 1.500 trailer

Il gruppo armatoriale e logistico danese DFDS ha siglato un accordo per comprare l'olandese HSF Logistics, specializzata nel trasporto e nella logistica dei prodotti refrigerati e a temperatura controllata. Secondo le attese, l'acquisizione sarà portata a termine dopo il via libera alla transazione delle autorità dell'Unione Europea che si prevede sarà concesso entro tre mesi. Successivamente HSF Logistics sarà integrata nella business unit per la logistica della DFDS.

L'azienda olandese opera attraverso quattro marchi: con il brand HSF Logistics che è leader di mercato in Olanda, Germania e Regno Unito, con i marchi N&K Spedition e Skive Køletransport che sono leader di mercato in Danimarca e Scandinavia e con Eurofresh che è specializzata nel mercato tedesco.

HSF ha 1.800 dipendenti che passeranno sotto il gruppo danese. Inoltre la società olandese ha una flotta di 750 camion e 1.500 trailer anch'essa parte dell'accordo di acquisizione con DFDS.



