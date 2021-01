26 gennaio 2021

Avviata la procedura per assicurare la continuità territoriale marittima sulla rotta Civitavecchia-Olbia

Il 25 febbraio è il termine per presentare le manifestazioni di interesse

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato la procedura per la verifica dei presupposti per l'imposizione degli obblighi di servizio pubblico con approccio orizzontale a tutti gli armatori interessati all'esecuzione del servizio pubblico di continuità territoriale marittima sulla linea Civitavecchia-Olbia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 maggio di ogni anno quale condizione per operare anche nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno.

Gli operatori economici interessati avranno tempo fino alle ore 13.00 del prossimo 25 febbraio per presentare le manifestazioni di interesse.







